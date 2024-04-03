Toplumda ciddi bir rahatsızlık var

Ekonomist Serkan Özcan, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ekonomik sorunlarına dikkat çeken ve iktidara samimi bir çağrıda bulunan bir paylaşım yaptı.

Özcan, “Seçim bitti. Millet kararını verdi” diyerek başladığı açıklamasında, ekonomiye odaklanılması gerektiğinin altını çizdi ve “Yoksullaştırılan, hiç hak etmedikleri halde açlıkla terbiye edilen tüm toplum kesimlerinde ciddi bir rahatsızlık vardır!” ifadesini kullandı. Özcan, uygulanan ekonomi politikalarının gelecekte daha ağır etkilere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu ve “Bu nedenle bugün en önemli konu, bu ağır etkileri en aza indirecek ve sosyal istikrarsızlığı yönetebilecek yeni bir ‘bölüşüm politikasını’ hayata geçirmektir” dedi. Kötü ekonomi yönetiminde bazı kesimlerin zenginleşirken, geniş halk kitlelerinin yoksullaştığını belirten Özcan, yeni dönemde oluşacak ekonomik yükün her kesim tarafından paylaşılması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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