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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 25 milyona yaklaştı

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:28
Türkiye'de ocak-nisan döneminde 426 bin 96 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 15 bin 67 taşıtın kaydı silindi. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 24 milyon 553 bin 312'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 102 bin 461 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 54,4'ünü otomobil ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 21,9 ile motosiklet, yüzde 13,6 ile kamyonet, yüzde 6 ile traktör, yüzde 2,7 ile kamyon, yüzde 0,8 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 21,4 azalış görüldü. Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,9, motosiklette yüzde 11,6, otobüste yüzde 7,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76,7, otomobilde yüzde 30,3, kamyonette yüzde 23, traktörde yüzde 16,8 ve kamyonda yüzde 16,7 azaldı.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 155,1 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213, otomobilde yüzde 183,5, kamyonda yüzde 172,6, minibüste yüzde 141, traktörde yüzde 107,5, motosiklette yüzde 97,4, otobüste yüzde 95,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,9 azalma oldu.

Devri yapılan araçlar

Nisanda devri yapılan toplam 610 bin 94 taşıtın yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 55 bin 733 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,9 artarak 426 bin 96 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,6 azalarak 15 bin 67 oldu. Böylece ocak-nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 411 bin 29 artış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı 13 milyon 349 bin 17 otomobilin ise yüzde 38,1'i dizel, yüzde 36,3'ü LPG, yüzde 24,9'u benzin, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrit olurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,1'i 1401-1500, yüzde 26,4'ü 1300 ve altı, yüzde 18,7'si 1301-1400, yüzde 16,6'sı 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,3'ünün beyaz renkli olduğu görüldü.

AA

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