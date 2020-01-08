Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatları düştü

İran Devrim Muhafızları'nın ABD'nin Irak'taki üslerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından sert yükselen Brent petrol ve ham petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin ılımlı açıklamaları sonrası geriledi.

ABD'nin İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselen ham petrol fiyatları, gerginliğin azalmasıyla düşmüştü. İran'ın misillemesiyle yeniden sert yükselen Batı Teksas Türü petrol (WTI) ve Brent petrol, Trump'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısında yaptığı ılımlı konuşma sonrası düştü. Brent petrol fiyatları, yüzde 3,44 düşüşle 65.92 dolar seviyesine gerilerken, gün içinde 65.46 dolar seviyesine çıkan Batı Teksas Türü petrol fiyatı yüzde 4 düşüşle 60.19 dolar seviyesine düştü. Brent petrol fiyatları, dün yaşanan gerginlik sonrası son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, piyasada 71.17 dolar seviyesinde işlem görmüştü.

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