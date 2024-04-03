TÜİK: 68.50; ENAG: 124.63

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 arttı.

TÜFE’deki artış son iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da, mart ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 124,63 olarak gerçekleşti. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş -yüzde 0,64 ile “Haberleşme” en fazla yükseliş ise yüzde 10,32 ile “Giyim ve Ayakkabı” kaleminde gerçekleşti.