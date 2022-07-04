TÜİK-ENAG makası iyice açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise haziranda aylık yüzde 6,7, yıllık ise yüzde 138,3 artış gösterdi.

Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı.

Enflasyon haziranda bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Haziranda gıda enflasyonu 93,9 olarak gerçekleşti.

Yıllık ve aylık en yüksek artış ulaştırmada

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.