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11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

TÜİK: Genç işsizliği yüzde 21.2

10 Mayıs 2022, Salı 18:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin işsizlik oranını yüzde 11,5 olarak açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekiler arasındaki işsiz sayısı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin artarak 3 milyon 894 bin oldu. Türkiye’de dar tanımlı işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 11,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7’ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2’ye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişiye geriledi.

AA

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