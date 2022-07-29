TÜİK: İhracat yüzde 18.7, ithalat yüzde 39,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 8 milyar 167 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2021'de yüzde 87,3 iken geçen ay yüzde 74,1'e geriledi.

İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 142,7 artarak 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2021 döneminde yüzde 83,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 71'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan, 21 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 22 milyar 272 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 416 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 17,5 artışla 44 milyar 128 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, haziranda imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, haziranda ara mallarının payı yüzde 81,5, sermaye mallarının payı yüzde 10,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 olarak hesaplandı. İthalatta, aynı dönemde ara mallarının payı yüzde 82,1, sermaye mallarının payı yüzde 10,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,5 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Haziranda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 875 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 555 milyon dolarla ABD, 1 milyar 209 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 206 milyon dolarla Irak, 1 milyar 150 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 10 milyar 642 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 8 milyar 658 milyon dolarla ABD, 6 milyar 612 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 489 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 6 milyar 362 milyon dolarla Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Haziranda bu ülkeden 5 milyar 92 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 3 milyar 666 milyon dolarla Çin, 1 milyar 997 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 407 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 335 milyon dolarla ABD izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 27 milyar 742 milyon dolarlık ithalat yaptı. Rusya'yı 20 milyar 82 milyon dolarla Çin, 11 milyar 499 milyon dolarla Almanya, 7 milyar 583 milyon dolarla ABD, 6 milyar 746 milyon dolarla İtalya takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,5, ithalat yüzde 0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19, ithalat yüzde 40,3 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Haziranda ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak hesaplandı. Ocak-haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 8,5 oldu. Ocak-haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69,3 oldu.

Ocak-haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi veriler

Özel ticaret sistemine göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 21 milyar 762 milyon dolara, ithalat yüzde 33,3 artarak 29 milyar 178 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 138,3 artarak 3 milyar 112 milyon dolardan, 7 milyar 417 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Haziran'da yüzde 85,8 iken, 2022 Haziran'da yüzde 74,6'ya geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 118 milyar 55 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artarak 168 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 130,1 artarak 21 milyar 762 milyon dolardan, 50 milyar 82 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 82 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 70,2'ye geriledi.