TÜİK pazara gelsin

Ankara’nın Dikmen semtindeki pazarda alışveriş yapan emekliler, TÜİK’in enflasyon verilerine tepki gösterdi. Emekli öğretmen ve eşi, TÜİK yöneticilerini pazara davet etti.

Ankara’nın Dikmen semtindeki pazarda alışveriş yapan emekliler, TÜİK’in enflasyon verilerine tepki gösterdi. 77 yaşındaki bir kadın, 82 yaşındaki eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, “Nasıl geçineceğiz? Geçinmek mi bu? Geçinmek diyorsan geçiniyorsun. Yarı karın aç, yarı karın tok” dedi. Emekli öğretmen ve eşi, TÜİK yöneticilerini pazara davet etti.

Bir başka emekli çift ise “TÜİK’in verilerine inanmıyorum, her şey çok pahalı, hele bugün felaket. Enflasyonda her gün fiyatlar düşer. Enflasyonda her gün fiyatlar tepe yapıyor. Bu şekilde ne ekonomi doğru dürüst yoluna girer, ne de bu memlekette vatandaş rahat eder. Söyleyeceğim bu kadar. Enflasyon düşüyor diyenler utanır biraz” diye konuştu. Eşinin emekli olduğunu belirten kadın, “Valla yüzde 100 enflasyon. Ne 70’i, ne 30’u. Allah aşkına. Milletin hâlini herkes görüyor da görmemezlikten geliyor. Yapacak bir şey yok” yorumunu yaptı.

Ankara - Anka

Bir mühendislik yapılıyor

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Prof. Dr. Öner Günçavdı, TÜİK mühendisliği ile karşı karşıya kalındığını belirterek “Bir mühendislik yapılıyor. Bu mühendisliğin amacı da faiz indirimi için alan açmak. Bu, bir süredir yapılıyordu” dedi. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminin yüzde 24 olduğunu hatırlatan Günçavdı, bunun gerçekleşmesi için aylık enflasyonun geri kalan aylarda en fazla yüzde 1,4 olması gerektiğini vurguladı.

BirGün’ün haberine göre, Günçavdı “Yani 2’nin altına düşmesi lazım enflasyonun ki hedeflenen seviyelere inebilsin. Enflasyon bunun üzerinde kaldığı her ay hedeften uzaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Enflasyon emekçiyi eziyor

TÜİK’in Şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İşverenin referans aldığı, hakemin sorgulama yetkisinin bulunmadığı bu oranlar; bugün emekçiyi enflasyon karşısında ezilmeye, gelir kayıplarımızı ise büyütmeye devam ediyor” dedi.

Ramazan ayında en çok dikkat çeken gıda enflasyonu olduğunu da ifade eden Yalçın şunları söyledi: “Eş, dost, akraba ve komşularla sofralarda buluşacağımız şu günlerde; gıda enflasyonunun sabit gelirlilerimiz üzerindeki yükü görülmelidir. ‘Enflasyon kadar zam’ hatasını dahi ısrarla kabul etmediğimiz bir zeminde, ‘enflasyon kadar zam dahi vermeme’ yanlışının ısrarla hayata geçirildiği ve enflasyon karşısında yaşanan kayıplara Kamu İşvereninin sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz.”

İstanbul - Seyhan Şentürk