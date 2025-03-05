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7 MART 2025 CUMA - YIL: 56

TÜİK pazara gelsin

05 Mart 2025, Çarşamba 00:13
Ankara’nın Dikmen semtindeki pazarda alışveriş yapan emekliler, TÜİK’in enflasyon verilerine tepki gösterdi. Emekli öğretmen ve eşi, TÜİK yöneticilerini pazara davet etti.

Enflasyonda yine farklı rakamlar
Vatandaş günlük yaşıyor
TÜİK ilk kez hâkim karşısında

 

Ankara’nın Dikmen semtindeki pazarda alışveriş yapan emekliler, TÜİK’in enflasyon verilerine tepki gösterdi. 77 yaşındaki bir kadın, 82 yaşındaki eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, “Nasıl geçineceğiz? Geçinmek mi bu? Geçinmek diyorsan geçiniyorsun. Yarı karın aç, yarı karın tok” dedi. Emekli öğretmen ve eşi, TÜİK yöneticilerini pazara davet etti. 

“Enflasyon düşüyor diyenler” utansın

Bir başka emekli çift ise “TÜİK’in verilerine inanmıyorum, her şey çok pahalı, hele bugün felaket. Enflasyonda her gün fiyatlar düşer. Enflasyonda her gün fiyatlar tepe yapıyor. Bu şekilde ne ekonomi doğru dürüst yoluna girer, ne de bu memlekette vatandaş rahat eder. Söyleyeceğim bu kadar. Enflasyon düşüyor diyenler utanır biraz” diye konuştu. Eşinin emekli olduğunu belirten kadın, “Valla yüzde 100 enflasyon. Ne 70’i, ne 30’u. Allah aşkına. Milletin hâlini herkes görüyor da görmemezlikten geliyor. Yapacak bir şey yok” yorumunu yaptı.

Ankara - Anka

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Bir mühendislik yapılıyor

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Prof. Dr. Öner Günçavdı, TÜİK mühendisliği ile karşı karşıya kalındığını belirterek “Bir mühendislik yapılıyor. Bu mühendisliğin amacı da faiz indirimi için alan açmak. Bu, bir süredir yapılıyordu” dedi. Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahminin yüzde 24 olduğunu hatırlatan Günçavdı, bunun gerçekleşmesi için aylık enflasyonun geri kalan aylarda en fazla yüzde 1,4 olması gerektiğini vurguladı.

BirGün’ün haberine göre, Günçavdı “Yani 2’nin altına düşmesi lazım enflasyonun ki hedeflenen seviyelere inebilsin. Enflasyon bunun üzerinde kaldığı her ay hedeften uzaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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Enflasyon emekçiyi eziyor

TÜİK’in Şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İşverenin referans aldığı, hakemin sorgulama yetkisinin bulunmadığı bu oranlar; bugün emekçiyi enflasyon karşısında ezilmeye, gelir kayıplarımızı ise büyütmeye devam ediyor” dedi.

Ramazan ayında en çok dikkat çeken gıda enflasyonu olduğunu da ifade eden Yalçın şunları söyledi: “Eş, dost, akraba ve komşularla sofralarda buluşacağımız şu günlerde; gıda enflasyonunun sabit gelirlilerimiz üzerindeki yükü görülmelidir. ‘Enflasyon kadar zam’ hatasını dahi ısrarla kabul etmediğimiz bir zeminde, ‘enflasyon kadar zam dahi vermeme’ yanlışının ısrarla hayata geçirildiği ve enflasyon karşısında yaşanan kayıplara Kamu İşvereninin sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz.”

İstanbul - Seyhan Şentürk

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  • Hüseyin İlhan

    5.3.2025 08:53:58

    Saray varken neden pazara gelecek yahu.Bir elleri yağda,bir elleri balda olanalrın millet ile derdi olurmu.Geçenelrde TÜİK çalışanalrının yemek ücretleri % 300'lere varan bir zam ile artmış. Emekli,işçi,esnaf hasılı milletin önünden gıdası çalınmış dert mi .

Risale-i Nur Külliyatı

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