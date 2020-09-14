TÜİK sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı. Sanayi üretiminde aylık veriler Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,4 yükseldi. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 artış kaydetti. AA

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