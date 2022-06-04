"TÜİK suç işliyor"

Enflasyondaki yükselişi ve TÜİK’in açıkladığı oranları değerlendiren Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, ekonomi yönetiminde sistematik sorunların olduğunu bunların düzeltilmemesi durumunda ekonominin toparlanamayacağını söyledi.

TÜİK’in açıkladığı verilere güvenmediğini dile getiren Aydemir, “Bu gidişle kuru da patlatacaklar. Ondan sonra zaten gerçek çöküşü yaşayacağız. Bu gidişin sonu çıkmaz sokak” dedi. T24’ün haberine göre halkın giderek daha hızlı fakirleşeceğini söyleyen Aydemir, iktidarın enflasyonla mücadele etmediğini söyleyerek “Biz bütün dünyanın yaptığının tam tersini yapıyoruz, bir tek biz mi biliyoruz? Akıntıya karşı kürek çekiliyor” diye konuştu. Ekonomik krizin iktidardan başka sorumlusu olmadığını ifade den Aydemir, hangi veriye bakılırsa bakılsın TÜİK’in verileriyle örtüşmediğini belirterek “TÜİK’e inanmıyorum, suç işliyor” dedi.

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