Tüketici güveni geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylülde geçen aya göre yüzde 4.3 azalış gösterdi.

Ağustosta 58.3 olan endeks değeri Eylülde 55.8’e geriledi.Hanenin maddî durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4.9 azalarak 74 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4.4 azalarak 74.3’ten 71’e geriledi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi Ağustosa göre yüzde 5.1 azalarak eylülde 55.3 olarak gerçekleşti.Tasarruf etme ihtimali endeksi ise Ağustosta 22.7 iken eylülde yüzde 0.6 artışla 22.8 oldu.

***

Yurt Dışı ÜFE düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin" Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 gerilerken, 2018'in Aralık ayına göre yüzde 5,38, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31 arttı. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,1, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,44 düşüş görüldü. Ağustosta bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 8,56 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,1 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ağustosta en fazla aylık ve yıllık düşüş enerji mallarında görüldü.