Tüketici Mayıs’ta da kötümser

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi Mayıs’ta 80,51 oldu. 0-200 puan aralığında ölçülen endekste, 100’ün altı kötümser durumu ifade ediyor.

Mevcut dönemde hanenin maddî durumunu gösteren endeks Mayıs ayında 65’ten 65’3’e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddî durum beklentisi 82,9’dan 82’8’e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 78,3’e yükseldi. Haber Merkezi

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