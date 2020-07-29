Tüketim düştü, faturalar yükseldi

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi encazip.com, 2019 ve 2020 yılının Mayıs, Haziran aylarındaki elektrik kullanım verilerini inceledi, Temmuz ayı için de tahmini dataları çıkardı.

Buna göre 2020 yılında geçen senenin Mayıs ve Haziran aylarına göre elektrik tüketiminin azaldığı görülürken ödenen faturaların yükselmesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapanmak zorunda kalırken insanlar evlerinde daha çok vakit geçirdi. İşyerlerinin elektrik tüketimi azalırken hanelerinki arttı.

NORMALE YAKLAŞTI

Mayıs 2020’deki kullanım miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalırken, Haziran 2020’de yavaş yavaş yeni normalle birlikte elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3 daha düşük seyretti. encazip.com kurucusu Çağada Kırım, “Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 sürecinden dolayı elektrik tüketimi düşüş gösterse de geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda kesilen fatura tutarlarında aynı sonucu göremiyoruz” dedi. Kırım, buradan yola çıkarak yükselen elektrik fiyatlarına vurgu yaptı.

İstanbul - Reyhan Keser