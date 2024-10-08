Tüketim ithalatı yatırımı geçti

Türkiye’de yatırım malı ithalatı 2024 Ocak-Eylül döneminde ilk kez tüketim malı ithalatının altında kaldı. Ticaret Bakanlığı genel ticaret sistemi verilerine göre Ocak-Eylül döneminde yatırım malı ithalatı 37 milyar 825 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde tüketim malı ithalatı ise 38 milyar 805 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakkam 4.1 milyar dolar üstündeydi. Yıllık bazda 2023’te fark 5.1 milyar dolar, 2022’de ise 10.1 milyar dolar düzeyindeydi. Ekonomim’in haberine göre tüketim malları ithalatında son dönemde otomotiv ve taşıt araçları öne çıksa da bütün kalemlerde artış eğilimi gözleniyor. Bunda, yatırım malları ithalatındaki düşüş etkili olsa da, dönemsel olarak Türkiye’de son tüketiciye ulaşan yerli imalat sanayii ürünlerinin rekabetçilikte zayıf kaldığı ortaya çıktı. Haber Merkezi

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