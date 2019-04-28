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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 107 lira oldu

28 Nisan 2019, Pazar 13:46
Türk-İş'in araştırmasına göre, Nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 107, yoksulluk sınırı 6 bin 863 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 107 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 863 lira oldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,61 ARTTI

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4,61 oranında arttı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 25,39 olarak hesaplandı.

AV MEVSİMİ SONA EREN BALIĞIN FİYATI ARTTI

Araştırmaya göre süt, yoğurt ve peynir fiyatında indirim bu ay sona erdi ve ay başından itibaren bu ürünlerin fiyatları artış yönünde gelişme gösterdi.

Kıyma et fiyatı aynı kalırken, kuşbaşı etin fiyatındaki artış mutfak harcamasına olumsuz yansıdı. Av mevsimi sona eren balığın fiyatında artış yaşandı. Tavuk fiyatı da artarken, sakatat fiyatı ciğerdeki artış dışında değişmedi. Yumurta fiyatı markette gerilerken pazarda aynı kaldı. Bakliyat ürünlerinde bu ay etiketlerde önemli bir değişiklik olmadı.

KURU SOĞANIN FİYATI ARTMAYA DEVAM ETTİ

Kuru soğan fiyatı artmaya devam ederken, patates bu ay artmasa da önceki aylara göre yükselen fiyatını korudu. Tarla ürünlerinin devreye girmesiyle sebze kilogram fiyatında artış olmadı.

Un, makarna, irmik fiyatı artarken, pirinç ve bulgurun fiyatı değişmedi. Tereyağı fiyatında artış görülürken margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağında değişiklik olmadı. Zeytin fiyatı (yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak) bu ay değişmedi. Yağlı tohum ürünlerinden fındık ve ayçekirdeğinin fiyatı arttı. Baharat fiyatı bu ay yine değişmedi. Şeker, bal, reçel, pekmez ve salça fiyatı aynı kaldı, tuz fiyatı ise arttı.

AA

Etiketler: Açlık ve yoksulluk, Türk-iş
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