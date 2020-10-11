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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Türk müteahhitlerin ‘Suud’ zararı: 3 milyar dolar

11 Ekim 2020, Pazar
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerilimden en çok etkilenen Türk müteahhitlerinin Suudi Arabistan’da yaşadıkları iş kaybının üç milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki “Cemal Kaşıkçı” gerilimi, ekonomik ilişkilere de yansıdı. Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan’ın 3 Ekim’de Türk mallarına boykot çağrısında bulunması, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ticarî gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ajlan al-Ajlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” dedi. İki ülke arasındaki gerilimden en çok etkilenen kesim ise, Türk müteahhitler oldu. 

Kaşıkçı gerilimi ilişkileri etkiledi

Ticaret Bakanlığı’nın Nisan 2018’de yayınladığı “Suudi Arabistan Müteahhitlik Ülke Raporu”na göre, Suudi Arabistan Türk mü- teahhitlerin Körfez ülkeleri arasında Katar’dan sonra ikinci, dünya genelinde ise yedinci sırada en çok iş aldıkları ülke konumunda bulunuyordu. Türk müteahhitlik, müşavirlik ve danışmanlık firmalarının bugüne kadar Suudi Arabistan’da üstlendikleri proje sayısı 100’ü geçiyor. Bakanlık verilerine göre, Türk firmalarının Suudi Arabistan’da üstlendikleri projelerin tutarı ise 2017 sonu itibarıyla toplam 20 milyar doların üzerine çıkarken, sadece 2017 yılında Türk firmaları tarafından yaklaşık 2,7 milyar dolarlık proje üstlenildi. Ancak 2018 yılında Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki şaibeli ölümü ve Türkiye’nin bu konuda Suudi Arabistan devletini suçlaması sonrasında, Türk müteahhitlik firmalarının bu ülkede ihale kazanması giderek zorlaşmış durumda.

Fiilî engeller devam ediyor

DW Türkçe’ye konuşan Türk Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yaklaşık iki yıldır Suudi Arabistan’da iş yapmakta zorlandıklarını söylüyor. Suud makamlarından resmî bir karar olmamasına rağmen Türk mallarının gümrüklerde bekletildiğini, Türk müteahhitlik firmalarına iş verilmediğini dile getiren Mithat Yenigün, “Son iki yılda oradan aldığımız işlerde yaklaşık üç milyar dolar kayıp yaşadık. Bu fiili engeller devam ediyor maalesef” diyor. İki ülke arasındaki diplomatik kanalların devreye girmemesi halinde ticaretteki bu sıkıntının artarak devam edeceğini vurgulayan 

Mithat Yenigün, Türkiye’ye boykot uygulamasının Körfez ülkelerine yayılması ihtimalini ise düşük gördüğünü söylüyor. Yenigün, “Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn belki sorun oluşturabilir. Ama Kuveyt, Katar ve Umman bunlardan etkilenmiyor. Oralardan iş almaya devam ediyoruz” şeklinde konuşuyor.  

 

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