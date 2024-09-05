Türk pasaportu Avrupa’dan iki kat pahalı

Türkiye’de pasaport almak, özellikle emekliler ve asgari ücretliler için giderek zorlaşan bir hale geldi. Verilere göre Türk pasaportu, Avrupa ve gelişmiş ülkelerin pasaportlarına kıyasla neredeyse iki kat daha pahalı.

Türkiye’de bir emekli, maaşının yüzde 65’ini, asgari ücretli ise yarısını pasaport ücreti olarak ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan, dünyanın en geçerli pasaportuna sahip Almanya’da bir emekli ya da asgari ücretli, maaşının sadece 18’de biri ile 10 yıllık pasaport alabiliyor. Ekonomi’nin haberine göre, Türkiye’de bir pasaport, defter ücretiyle birlikte 8 bin 623 TL’ye mal olurken, yurt dışında yaşayan bir Türk, tüm masraflarla birlikte sadece 105 Euro’ya bu belgeye sahip olabiliyor. Haber Merkezi

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