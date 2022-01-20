‘Türkiye’de kuyruklar bitmez’

Toprak Mahsulleri Ofisi; marketlerde 200 lirayı bulan beş litrelik ay çiçek yağını 99 TL fiyatla piyasaya sürmüştü. İllerdeki TMO müdürlükleri önünde kuyruklar oluştu.

Tekirdağ TMO önündeki yağ kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Bir vatandaş, “Yağ sırası bekliyoruz. Piyasada 135-140 lira olan yağ burada 99 lira. 15-20 dakikadır burada bekliyorum. Her zaman kuyruklarda bekliyoruz. Kuyruklar Türkiye’de bitmez” dedi. Yaşlı bir vatandaş, “Görüyorsun halimizi kuyrukta bekliyoruz. Para olsa burada beklemeyiz. Söyleyecek ne diyeyim. Akaryakıta zamlar geldikçe iğneden ipliğe hepsine zam geliyor. Akşam yine 42 kuruş benzine zam geldi. Daha başka ne söyleyeyim. İnsanların perişan halini görsünler” dedi. Tekirdağ - Anka

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