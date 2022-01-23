Türkiye'den 110 ülkeye Antep fıstığı ihraç edildi

Türkiye'den 2021'de yapılan Antep fıstığı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 209 milyon 686 bin dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020 yılında 118 milyon 923 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. 2021 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 76 aşarak 209 milyon 686 bin dolar oldu.

Geçen yıl İtalya, Almanya, Çin, Kanada, Portekiz, Malezya, Malta, Tayvan, Fas, Japonya, Moldova, Birleşik Krallık, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 20 bin 332 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya geçen yıl 50 milyon 74 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 33 milyon 627 bin dolarla Almanya ve 12 milyon 839 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti izledi.