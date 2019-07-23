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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye Kamu-Sen'in zam talebi belli oldu: "5+4'ü duyunca endişeye kapılmadık değil"

23 Temmuz 2019, Salı 15:43
Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerinin 4. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı kayıplarının söz konusu olduğunu belirten Kahveci, bu kaybın giderilmesi için yeni dönem toplu sözleşmede taban aylığa seyyanen 600 lira zam yapılmasını istediklerini bildirdi.

Kahveci, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ettiklerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Mali taleplerimizin karşılanması durumunda, bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır."

"Gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin"

"Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz." diyen Kahveci, diğer taleplerini şöyle sıraladı:

"Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin. Kamu görevlilerinin yaşadığı vergi adaletsizliği son bulsun. Tüm kamu görevlilerine de 'Bayram ikramiyesi' ödensin. Geçtiğimiz yıl verilen sözlere uygun olarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilsin."

"Yetkili konfederasyon kendisini yalnız hissetmesin"

Kahveci, taleplerini makul, bilimsel ve karşılanabilir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu, masa başında hazırlanan bir toplu sözleşme talep metni değil. Hem tabanın istek, ihtiyaç ve arzuları hem de ülkenin gerçekleriyle uyumlu bir çalışma yaptık. Taleplerimizin karşılanması memurların biriken sorunlarının çözümü için büyük bir adım olacaktır. Taleplerimiz geçerli temellere dayanan, son derece makul ve karşılanabilir bir şekilde hazırlanmıştır. Gereken ciddiyet ve azim gösterildiğinde tüm taleplerimizin karşılanacağından eminiz. Kanunların bizlere tanıdığı yetkiler ölçüsünde kamu görevlilerinin masa başı oyunlarla hakkının gasbedilmesinin önüne geçmek için elimizden gelen yapmaktan geri durmayacağız. Yetkili konfederasyon, kendisini yalnız hissetmesin. Alacağı her kararı Türkiye Kamu-Sen destekleyecektir. Eylemse eylem, iş bırakmaysa iş bırakma. Her türlü kararda Türkiye Kamu-Sen vardır."

"5+4'ü duyunca endişeye kapılmadık değil"

Bir basın mensubunun, kamu işçilerini ilgilendiren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin yüzde 5+4'lük zam teklifini anımsatması üzerine Kahveci, "5+4'ü duyunca endişeye kapılmadık değil. Bu oranların kabul edilebilirliği yok. Türk-İş'in ortaya koyduğu tavrı destekliyoruz." dedi.

Kahveci, Memur-Sen'in toplu sözleşme masasında diğer konfederasyonların olmaması yönündeki talebiyle ilgili soru üzerine, "Bu onların sürekli gündemde tuttuğu bir mesele. Sizin amacınız eğer üzüm yemekse, kamu çalışanlarının haklarını korumaksa, toplu sözleşmede ciddi pazarlık yapmaksa Türkiye Kamu-Sen size köstek olmaz destek olur." cevabını verdi.

AA

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