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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye’nin en iyi ikinci termal su değerlerine sahip oteli: Miray Termal

29 Ağustos 2019, Perşembe 17:00
Türkiye’nin en iyi ikinci termal su değerlerine sahip özelliğiyle dikkat çeken, yarımada şeklindeki Yalova’nın Marmara Denizi'ne en uç noktasında bulunan Armutlu ilçesinde bulunan ve İstanbul’a 2 saat Bursa’ya 1 saatlik mesafedeki Miray Termal Oteli ziyaretçilerini bekliyor.

Miray Termal Otel Hakkında

İstanbul ve Bursa'dan her gün yapılan deniz otobüsü seferleri ile en kolay ulaşım imkanına sahip olması özelliği ile öne çıkan Miray Termal, çam ağaçlarının muhteşem havası, Marmara Denizi'nin en temiz berrak hali ve şifaya vesile kaplıca suyun ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Özellikleriyle Miray Termal

33 oda bulunduğu Miray Termal'de 1+1 ve  2+1 aile odası misafirlerin konforuna hitap edecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş durumdadır.

Odaların tamamı deniz-havuz-tabiat ya da havuz-tabiat manzaralıdır ve odaların tamamında; balkon, LCD TV, klima, saç kurutma, dahili telefon ve buzdolabı bulunmaktadır ve tüm banyolarda bulunan duşlarda 24 saat termal sudan faydalanabilme imkanı mevcuttur.

Deniziyle, Termaliyle, Tabiatıyla Muhteşem Bir Tatil

Açık halk plajına 50 metre mesafede konumlanmış olan Miray Termal Otel'de Deniziyle, Termaliyle, Tabiatıyla unutamayacağınız bir tatil Karşıyaka Mahallesi, Kurtuluş Cd. No:112, 77500 Armutlu/Yalova'da sizi bekliyor.

Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız

Etiketler: miray termal
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