Türkiye’nin en önemli problemi “hayat pahalılığı”

ASAL Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete katılan vatandaşların yüzde 64.4’ü Türkiye’nin en önemli sorununu “hayat pahalılığı” olarak ifade etti. İşsizlik yüzde 6.3 olurken ‘sorun yok’ diyenlerin oranı 1,9 olarak ölçüldü.

Kart borçları endişelendiriyor Ankete verilen cevaplara göre Türkiye’nin en önemli sorunları şöyle: İşsizlik:%6.3; Eğitim:%4.2; Mülteciler:%3.8; Adalet: %3.5; Terör:%3.3; Demokrasi:%1.5; Güvenlik:%1.3; Kentsel dönüşüm:%1.2; Sağlık:%1.0; Diğer:%3.5; Her şey sorun:%3.1; Sorun yok:%1.9; Fikrim yok:%1.0 *** İstanbul’da enflasyon zirvede İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da ocak ayı enflasyonu yüzde 6,72 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 76,17 olarak ölçüldü. En çok sağlık, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin zamlandığını ortaya koyan veriler, İstanbul’da enflasyonun son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Artı Gerçek’in haberine göre, İstanbul Ticaret Odası, TÜİK’in öncü verisi niteliğinde kabul edilen enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.