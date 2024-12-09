'Türkiye’nin gündemi hayat pahalılığı'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde Hal Mahallesi 158. Cadde Pazar Yeri’ni ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşları dinledi.

Seçer, Mersin’in üretim bölgesi olmasına rağmen fiyatların yüksek olmasına şaşırdığını belirterek, “Gerçekten ortalık yangın yeri. Mersin üretim bölgesi ve sebzenin, meyvenin bol olduğu bir bölge ama kentimizde üretilen birçok ürün ateş pahası. Burada fiyatlar bu şekildeyse üretimin olmadığı şehirlerdeki fiyatları düşünemiyorum” ifadelerini kullandı. Tartışılması gereken en önemli konunun hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Seçer, “Türkiye’nin odaklanacağı konu hayat pahalılığıdır. Ekonomik tedbirler paketi diye tutturmuşlar onu uyguluyorlar ama burada halk, sabit gelirli, emekli, işçi ve üretici eziliyor” dedi.

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