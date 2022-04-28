Türkiye’nin yıllık gıda israfı 214 milyar TL

Dünyada her yıl 1,3 milyar, Türkiye’de ortalama 26 milyon ton gıda israf ediliyor.

Dünya genelinde israf edilen bu gıdaların yıllık değeri ise 1 trilyon dolar. Günümüzün en büyük küresel sorunlarından biri haline gelen yemek israfı konusuna sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşan kurumlardan biri olan Compass Group, , “Yemek İsrafını Durdur Günü” girişimiyle bu yıl da, Türkiye’nin de dahil bulunduğu tüm ülkelerde çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek, herkesi gıda israfının önüne geçmeye davet etti. Yemek israfı probleminin her yıl daha da büyüdüğüne dikkat çeken Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, “Ortaya konulan veriler ciddi bir küresel sorun ile karşı karşıya olduğumuzu kanıtlar nitelikte” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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