"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ücretliler gıda fiyatlarının altında ezildi

23 Haziran 2021, Çarşamba
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, kamudaki maaş, ücret ve aylıkların enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,33, emekli aylıklarını da yüzde 8,33 oranında zamlandığı bu yılın ilk altı aylık döneminde temel gıda fiyatları ise yüzde 15 oranında zamlandığı belirterek, gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi, yaz ayı olmasına rağmen bu yıl Haziran ayında da devam etti.

Haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan gıda fiyatlarında son bir yılda ise yüzde 32,9 oranında artış olduğunu açıkladı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Haziran 2021 ayı sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflas- yonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.  

YILLIK DEĞİŞİM 

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Haziran 2020’ye göre) yüzde 32,9 oranında artış gözlendi. Bu yıl Haziranda geçen yılın Haziran ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 23,2, et-balık fiyatlarında 14,7, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 32 oranında artış oldu.  Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 55,7 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 62,6, sebze fiyatları ise yüzde 66,2 oranında artış gösterdi.  Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 19,3 diğer gıda fiyatları ise yüzde 13,3 oranında zamlandı. Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 30 oranında artış yaşandı.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dujarrec: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler bizi endişelendiriyor

    Dünya genelinde son 24 saat

    Hukuka ve seçime sahip çıkın

    Ücretliler gıda fiyatlarının altında ezildi

    Kalabalıklardan uzak duralım

    Milli irade saptırılamaz

    Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi

    Türkiye'ye yatırımlar azaldı

    Taş ocakları köylüyü bitirdi

    6143 kişinin testi pozitif çıktı

    Kırşehir'den tüm illere gönderilecek

    Çifte maaşa AYM’den iptal

    ABD: Türkiye kabul etti

    Yüzlerce Hafız yetiştiren Mahmud Aslani vefat etti

    Özür dilemek yeterli değil

    Korkmaz’a 225 yıl hapis talebi

    Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

    ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

    Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

    MİT'in Irak'taki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamköy’den Barla’ya
    Ahmet BATTAL

    İnsanın adalet terazisinin ölçme kapasitesi
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nı zaafa uğratma senaryosu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın güzel kadın tanımı
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetler ritüel değil, ruhu besleyen emirdirler
    Genel

    Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi
    Faruk ÇAKIR

    Bu israf nasıl önlenecek?
    Raşit YÜCEL

    Hazreti Ali (ra) ve Hilâfeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hukuka ve seçime sahip çıkın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.