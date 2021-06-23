Ücretliler gıda fiyatlarının altında ezildi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, kamudaki maaş, ücret ve aylıkların enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,33, emekli aylıklarını da yüzde 8,33 oranında zamlandığı bu yılın ilk altı aylık döneminde temel gıda fiyatları ise yüzde 15 oranında zamlandığı belirterek, gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi, yaz ayı olmasına rağmen bu yıl Haziran ayında da devam etti.

Haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan gıda fiyatlarında son bir yılda ise yüzde 32,9 oranında artış olduğunu açıkladı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Haziran 2021 ayı sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflas- yonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor. YILLIK DEĞİŞİM Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Haziran 2020’ye göre) yüzde 32,9 oranında artış gözlendi. Bu yıl Haziranda geçen yılın Haziran ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 23,2, et-balık fiyatlarında 14,7, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 32 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 55,7 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 62,6, sebze fiyatları ise yüzde 66,2 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 19,3 diğer gıda fiyatları ise yüzde 13,3 oranında zamlandı. Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 30 oranında artış yaşandı. Ankara - Ahmet Terzi

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