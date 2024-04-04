Ucuz ette son gün 5 Nisan

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yüzde 100 yerli besi hayvanlarından elde edilen et ürünlerini, uygun fiyatlı olarak Başkent Market Şubeleri’nde vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Ramazan ayında başlayan uygun fiyatlı et satışı, 5 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Ankara - anka

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