Ukrayna’ya 150 adet Atak ve Jest+

KARSAN, ürün yelpazesiyle dünya şehirlerinin ulaşımında rol model olmaya devam ediyor.

Son olarak Ukrayna’nın Kharkiv Belediyesi ile 500 araçlık iş birliği sözleşmesine imza atan Karsan, bu yıl için planlanan 6 metre sınıfındaki dizel Jest+ ve 8 metre sınıfındaki dizel Atak’tan oluşan toplam 150 adet aracı kente teslim etti. Söz konusu teslimatla Kharkiv kentinin toplu ulaşım filosundaki yerini alan Karsan’ın araçları, 2021 yıl sonu itibariyle şehirde hizmet vermeye başladı. Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “Ukrayna’nın Kharkiv şehri de toplu taşıma ağı için operasyonel anlamda en tasarruflu ve en doğru araçları belirleyerek Karsan’ı tercih etti. Çevreci ve konforlu araçlarımızla Ukrayna Kharhiv kentinin dönüşümüne katkıda bulunmak mutluluk verici” diye konuştu. Haber Merkezi

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