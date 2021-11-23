Unda fiyatlar daha da artacak

TARIMSAL GİRDİLERİN İTHALATA BAĞIMLI OLDUĞU TÜRKİYE’DE, KURLARDAKİ ARTIŞ TEMEL GIDA FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR. ŞEKER VE AY ÇİÇEK YAĞININ ARDINDAN BU KEZ DE UNUN FİYATI KATLANARAK ARTTI.

Tarımsal girdilerin ithalata bağımlı olduğu Türkiye’de, kurlardaki artış temel gıda fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Şeker ve ay çiçek yağının ardından bu kez de unun fiyatı katlanarak arttı. Son günlerde artan un fiyatlarına paralel ekmeğe zam söylentileri gündemde. DW Türkçe’nin haberine göre, vatandaşlar ise mevcut fiyatlarla bile zorlandıklarını ifade ediyor. Yüksek enflasyon karşısında karınlarını ekmekle doyurabildiklerini ifade eden vatandaşlar, gelecek ay yapılması beklenen asgari ücret zammının temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışla zaten eriyeceğini savunuyor. Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş son günlerde ekmeğe zam geleceğine dair endişeye yol açtı.

Çuval fiyatı 300 lirayı geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Şu anda ekmeklik unlar 310-320 lira civarında. Pasta, açma, poğaçada kullanılan unlar 400 lira bandını aştı” diyor. Un fiyatlarındaki artışın Temmuz ayından sonra yüzde 100’e ulaştığını söyleyen Demir, Temmuz ayında 150 liraya satılan 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının beş ayda 300 lirayı geçtiğini ifade ediyor. 11 Kasım’da İstanbul’da ekmeğe yüzde 25 zam yapılmış ve 230 gram ekmeğin fiyatı 2.5 liraya çıkmıştı. Ancak fırıncılar yapılan zammın, artan maliyetler karşısında eridiğini belirtiyor.

Un fiyatları neden yükseliyor?

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, artışın nedeninin kuraklığın yanı sıra Türkiye’nin ithalata bağımlılıktan kaynaklı kronik sorunları olduğuna dikkat çekiyor. Demirtaş, sezon başında ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 2250 lira, makarnalık buğday alım fiyatının ise 2450 lira olarak belirlendiğini hatırlatıyor. Demirtaş, dört ay içinde un fiyatındaki artışın yüzde 65’i bulduğunu belirtiyor ve nasıl üreticinin desteklenmesi gerekiyorsa fırıncıların da desteğe ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Türkiye’de yıllık buğday üretimi ortalama 18-22 milyon ton civarında. Ancak buğday üretiminde bu yıl düşüş bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı Bitkisel Üretim 2. Tahmini’ne göre, buğday üretiminin 17 milyon 650 bin ton olacağı öngörülüyor. Bu rakam, son 14 yılın en düşük üretimini ifade ediyor.