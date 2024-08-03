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3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Üreticide 6 lira olan havuç markette 31 liraya satılıyor

03 Ağustos 2024, Cumartesi 22:56
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayı üretici market arasındaki fiyat değişimlerini açıkladı.

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü, havuçtaki fiyat farkını yüzde 333,9 ile limon, yüzde 328,6 ile elma, yüzde 313,9 ile kuru incir takip ettiğini söyleyen Bayraktar, “Havuç 5,2 kat, limon ve elma 4,3 kat, kuru incir 4,1 kat, kuru kayısı 3,9 kat fazlaya satıldı. Üreticide 6 lira olan havuç 31 lira 23 kuruşa, 15 lira olan limon 65 lira 9 kuruşa, 10 lira 38 kuruş olan elma 44 lira 49 kuruşa, 115 lira olan kuru incir 476 lira 9 kuruşa markette satıldı” dedi. 

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Temmuz ayında üreticide 29 ürünün 7’sinde fiyat artışı olurken 13’ünde fiyat düşüşü görüldüğünü bildiren Bayraktar, “Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 48,4 ile karpuzda görüldü. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 33,3 ile kabak, yüzde 29,4 ile havuç, yüzde 21,4 ile kuru kayısı izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 25,5 ile yumurtada görüldü. Yumurtadaki fiyat artışını yüzde 13,5 ile yeşil soğan, yüzde 10,8 ile marul izledi değerlendirmesinde bulundu. 

Ankara - Adnan Solmaz

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