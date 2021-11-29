Üretim ve ticaret durma noktasında

TÜRKONFED: “EKONOMİ YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIMIZ VAR, ÜRETİM VE TİCARET DURMA NOKTASINA GELDİ.”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanıldığını belirterek, bu durumun belirsizliği arttırdığını kaydetti. TÜRKONFED, kurlardaki istikrarsızlığının fiyat oluşumuna imkân vermediğine dikkat çekerek, üretim, piyasadaki alışveriş ile dış ticaretin durma noktasına geldiği uyarısında bulundu. TÜRKONFED, ekonomi yönetimi ve piyasa koşullarının, iş dünyası ile topluma etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

KUR İSTİKRARI TEMEL UNSURDUR

Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için ‘kur istikrarı’ temel unsurdur. Döviz kuru ekonomideki mal ve hizmet alışverişlerini mümkün kılan fiyat oluşumunun temel öğesidir. Kurlardaki istikrarsızlık ticaret esnasındaki fiyat oluşumuna imkân vermediği için üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir. Reel sektör ve mali sektördeki bu aksamalar, istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceği gibi, gelir dağılımında da ciddi bozulmalar oluşturacaktır.

KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK

Ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz. 2001 krizi sonrası uygulanan politikaların çok başarılı olduğunu ve bunun sonucunda 2002- 2013 yılları arasında Gayrisafi Yurt İçi Hasılamızın (GSYH) 12 bin 500 dolara kadar çıkarak, ülkemizin orta gelir tuzağını aşma noktasına gelmiş olduğunu anımsarsak, yapılması gerekenler çok açıktır. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızın bağımsızlığını yeniden tesis edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasını, adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile direnci artırılmış, öngörülebilir bir ekonomi politikasının hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

İstanbul - anka