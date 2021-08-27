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27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Uzaktan çalışma ev harcamalarını arttırdı

27 Ağustos 2021, Cuma
YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNİN İŞ DÜNYASINA YANSIMALARINA BAKILDIĞINDA ŞİRKETLERİN YÜZDE 60’I UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRECİ BOYUNCA ÇALIŞANLARINA DESTEK VERDİĞİNİ BELİRTİRKEN, ÇALIŞANLAR BU SÜREÇTE EV MASRAFLARININ 619 TL ARTTIĞINI SÖYLÜYOR.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

İş yerinin alış veriş şirketlerinden Avansas, yeni normalleşme sürecinin iş dünyasına yansımalarını hem çalışanlara hem de iş verenlere sordu. Yayımlanan yeni araştırma sonuçlarına göre; yeni süreçle beraber her 4 iş yerinden 3’ü aşılanmanın çalışma düzeni üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyor. Her 5 kişiden 3’ü işlerini iş yerlerinden yürütmeye devam ederken, her 5 kişiden 2’si ise Covid-19’un 2 yıl daha devam edeceğini öngörüyor. Şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süreci boyunca çalışanlarına destek verdiğini belirtirken, çalışanlar bu süreçte ev masraflarının 619 TL arttığını belirtiyor.

Kontrollü gerİ dönüş

Mevcut durumda ve gelecek süreçte şirketlerin çalışma düzenlerini ve davranışlarını anlamak adına Avansas tarafında “Covid-19 Etkisinde Yeni Çalışma Düzeni” araştırması gerçekleştirildi. Araştırmaya, 81 ilden toplam 2 bin 500’ü aşkın kişi katıldı. Araştırma, uzaktan çalışma sistemine geçişten bugüne kadar geçen süreçte; Covid-19 pandemisi ve sonrasında hem çalışanların hem de iş verenlerin iş yerlerinde alınması planlanan tedbirlerle ilgili beklentilerini ve normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini ortaya koydu. Pandemi dolayısıyla iş hayatındaki çalışma şekillerinde değişimler yaşanmaya devam ederken, Türkiye’deki pek çok şirket virüse karşı tedbir almaya ve çalışanlarının sağlıklarını güvence altına almaya devam ediyor. Aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte işlerini evden yürüten ofis çalışanları ile işverenler, kontrollü bir program ve tedbirler serisiyle geri dönüşlere başlıyor.

Harcamaları 619 TL yükseltti

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; 250’den az sayıda çalışana sahip iş yerlerinin yüzde 66’sı mevcut durumda ofisten çalıştıklarını belirtirken, 250’den fazla çalışana sahip iş yerlerinin ise yüzde 54’ü hibrit çalışma modeli uyguladı. Araştırma ile uygulanan hibrit modelin ne kadar süre devam edeceği konusunda ise iş yerlerinin yüzde 50’sinin henüz karar vermediği belirtildi. Araştırmaya göre, uzaktan çalışma sistemiyle birlikte çalışanların ev masrafları artış gösterdi. Yeni model ile ev harcamalarında aylık ortalama artış tutarı 619 TL olurken, şirketlerin yüzde 60’ı uzaktan çalışma süresi boyunca çalışanlarına destek verdi. Şirketlerin destek sağladığı alanlar ise başlıca şunlar oldu; hijyen kiti (kolonya, maske, dezenfektan), yemek masrafları, fatura desteği (elektrik, internet), kırtasiye ürünleri. Şirketler, uzaktan çalışma sisteminin devam ettiği sürece çalışanlarına destekte bulunmayı sürdüreceklerini aktardı.

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