Varlık Fonu’nun 2018 yılı denetim raporları yeni görüşüldü

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sayıştay denetimi dışındaki Türkiye Varlık Fonu’nun 2018 yılı denetim raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha yeni görüşüldüğünün altını çizdi.

Toker, “Böylesi bir kamu varlığı bu büyüklük işte bu kadar keyfi ve sorumsuzca denetleniyor” düşün- cesini dile getirdi. Toker, “Kamu kaynaklarının, doğal zenginliklerin yağmalandığı yerde, kamu yönetiminin dayandığı zemin sağlam duramaz. Sayıştay denetimi dışında bir A.Ş. olarak kurgulanan (Başkanı Cumhurbaşkanı, başkanvekili ise onun damadı Hazine Bakanı olan) Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin (TVF) içler acısı denetim hikayesini anlatacağım. 2020 yılının ortasındayız değil mi? TVF’nin 2018 yılı denetim raporları TBMM’de yeni görüşüldü. Dokuz ay gecikmeyle. Sayıştay denetimi dışında da olsa kanun şöyle diyor: ‘TVF’nin malî tabloları bağımsız denetim ile incelemeye tabi. O raporlar her yıl ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülsün.’ TBMM’de Ekim 2019’da yapılması gereken TVF görüşmesi dokuz ay gecikmeli yapılabildi.” ifadesini kullandı.