Vatandaşın faiz borcu katlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep-enflasyon sonuç” tezinin ülke ekonomisinde neden olduğu yıkımın en önemli göstergelerinden biri vatandaşın faiz yükünde yaşanan artış oldu.

Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle sadece bankalara ödediği faiz, bu yılın ilk dört aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 171 oranında artarak 237,8 milyar liraya kadar yükseldi. BirGün’ün haberine göre geçen yıl Ocak-Nisan’da faiz ödemesi 87,7 milyar TL olmuştu. 2020 yılında ise bankalara ödenen faiz 82,7 milyar lira düzeyindeyken 2021 yılında 118,7 milyar liraya, 2022 yılında 186,4 milyar liraya, 2023 yılında ise 378,3 milyar liraya yükseldi.

Takibe düşen alacaklar artıyor

Faiz oranlarında yaşanan artış tahsili geciken bireysel borçları artmasına neden oldu. Tüketicilerin bankalara olan borçları yılbaşından bu yana 427 milyar lira, yaklaşık yüzde 16 oranında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 160 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 267 milyar lira artış kaydetti. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 17 -24 Mayıs haftasında 1,1 milyar lira daha artarak 64,7 milyar lira oldu. Söz konusu haftada bankaların toplam batık kredilerinin de 1,1 milyar lira artarak 209,4 milyar liraya yükselmesi tümüyle bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlardan kaynaklandı.

Haber Merkezi