Vergi toplamada İstanbul 80 ile bedel

2024 yılı itibariyle Türkiye’de vergi gelirlerinde ciddi bir artış yaşandı. İstanbul, ülke genelindeki vergi gelirlerinin neredeyse yarısını karşılayarak vergi toplama konusunda önemli bir rol oynadı.

Kocaeli ise kişi başına ödenen vergi miktarındaki liderliğini sürdürdü. 2024 yılında İstanbul, toplam vergi gelirlerinin 3,57 trilyon lirasını ödeyerek, ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 48,8’ini tek başına karşıladı. İstanbul’daki vergi tahsilatında ise yüzde 66,6’lık bir artış yaşandı. Dünya Gazetesi’nin haberine göre İstanbul, sadece gelir ve kurumlar vergisinde değil, aynı zamanda özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinde de önemli bir paya sahip. 2024 yılı itibariyle ÖTV’nin yüzde 45,4’ü İstanbul’dan tahsil edildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 299

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.