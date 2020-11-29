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30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Vergi ve cezalara yeni yıl zamları

29 Kasım 2020, Pazar 17:00
Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9,11 zam yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmî Gazete ile ilân edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9.11 olarak tesbit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet, MTV vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9.11 zam yapılacak. Örneğin 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Ehliyet ve pasaport harçları artıyor

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek. Bu yıl 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya arttırılacak. Pasaport harçlarında ise süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak. Ticarî mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.

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