Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri İzmir’de vergilendirmelere ve belirlenen yeni asgarî ücret rakamına tepki gösterdi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Gelirde adaletsizlik yetmezmiş gibi vergide de adaletsizlik sürüyor. Vergide adalet olmadan, gelirde adalet olmaz. O nedenle yıllardır vergide adalet için mücadele ediyoruz. ‘Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alın’ diyoruz” ifadesini kullandı. SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanan DİSK üyeleri, “Vergide adalet istiyoruz”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atarak, “İnsanca ücret vergide adalet” yazılı pankart açtı. Ankara - Anka

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