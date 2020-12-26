Virüs zenginle yoksul uçurumunu büyüttü

Birleşmiş Milletler (BM), son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün zenginle yoksul arasındaki uçurumu daha da büyüttüğünü kaydetti.

BM, salgın hastalığın halklar arasında yol açtığı eşitsizlikleri, bünyesindeki farklı kuruluşların son bir yıl içinde yayınladığı raporları doğrultusunda yılın sonunda değerlendirdi. BM, virüs yüzünden 2020 yılında dünyada yoksulluğun arttığını belirtti. Büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor BM, 2020 yılında virüsün dünyada ekonomiye büyük darbe vurduğunu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, çalışanların haklarının korunması, ekonomik teşvik, istihdamı teşvik programları, gelir, iş ve geçim kaynaklarına virüsün verebileceği zararları en aza indirgemenin yolları hakkında çeşitli tavsiyeler sunduğunu kaydetti. VAO Türkçe’nin haberine göre BM, Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Guy Ryder’ın, “Bu artık yalnızca küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda insanlar üzerinde çok büyük bir etki oluşturucak büyük bir işgücü piyasası ve ekonomik krizdir” ifadesini hatırlattı. BM, Nisan ayında dünyaya daha fazla yayılan virüs yüzünden, yoksullukla açlığın daha da kötüye gittiğini, yaşadıkları gıda krizi nedeniyle bazı ülkelerin salgına karşı çok savunmasız olduğunu gösteren birçok rapor yayınladıklarını kaydetti. BM, 2020 yılında çocuk yoksulluğunu azaltmadaki ilerlemenin de darbeye uğradığını, UNICEF ve Dünya Bankası’nın geçtiğimiz Ekim ayında, salgın başlamadan önce 365 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını bildirdiğini belirtti. Bu rakamın krizin bir sonucu olarak önemli ölçüde artacağının tahmin edildiği de kaydedildi.

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