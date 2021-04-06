Virüsten sonra yokluk da vurdu: Emeklilerle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, KOVİD-19 SALGINININ HEM İNSANLARIN SAĞLIĞINI HEM DE GELİRLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLERKEN BU OLUMSUZLUKLARA MARUZ KALAN KESİMLERİN BAŞINDA EMEKLİLER OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli aylığının asgarî ücret seviyesine çıkarılması için hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Milyonlarca emeklinin beklentisini Meclis gündemine taşıyan Gürer, asgarî ücret uygulamasındaki amacın kişinin temel ihtiyaçlarının asgarî ölçüde karşılanması olduğuna dikkat çekti. Gürer, hazırladığı Kanun Teklifinde asgarî ücretin altında aylık alan emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının giderilmesini amaçladıklarını belirtti. Türkiye’de 13 milyona yakın emeklinin bulunduğuna işaret eden Gürer, bunların önemli bir bölümünün maaşının asgari ücretin altında olduğunu kaydetti. Ülkemiz nüfusunun yüzde 9.5’inin 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğuna vurgu yapan Gürer, “Bu rakam ise 7 milyon 943 bin 364 kişiye te- kabül etmekte olup bu kesimin büyük çoğunluğunda emekli vatandaşlarımız yer almaktadır. Ülkemizdeki emekli vatandaşların sayısı ise 13 milyon civarındadır” dedi.

KORONAVİRÜSÜN EMEKLİLERE OLUMSUZ ETKİSİ

Kovid-19 salgınının hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz yönde etkilerken bu olumsuzluklara maruz kalan kesimlerin başında emekli vatandaşlar ve bu grubun çoğunluğunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların geldiğini belirten Gürer, “En büyük toplumsal gruplardan olan emekliler, her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde 8 milyon emekli açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı ise çalışmak zorunda kalmaktadır. Devlet ve özel sektör, emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yolarını aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu, sosyal devlet olmanın bir gereğidir” dedi.

EMEKLİLER GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYOR

Ülkemizde çok sayıda emekli vatandaşımız asgarî ücretin altında emekli aylığı aldığını anlatan Gürer, “Asgarî ücret uygulamasında kişinin temel ihtiyaçlarının asgarî ölçüde karşılanması amaçlanırken milyonlarca emeklinin asgarî ücretin altında aylık alması emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Bu sebeple en düşük emekli aylığının asgarî ücret seviyesine getirilmesi yıllarca emek vererek çalışmış bu kesimin rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için atılacak önemli bir adım olacaktır” dedi.