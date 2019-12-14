Volkswagen yine erteledi

Almanya’nın en önemli otomobil dergisi “Automobilwoche”, Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını bir kez daha ertelediğini bildirdi.

VOA Türkçe’deki habere göre Wolkswagen’in Wolfsburg’daki merkezindeki kaynaklardan, Türkiye’ye yönelik yatırım kararının kesinleşmesinin “en erken 2020’nin ilk çeyreğinin ortalarından itibaren olabileceği” şeklinde bilgi alınırken, “Automobilwoche” şirketin yeni fabrikasının yeriyle ilgili nihaî kararı önümüzdeki Şubat ayında almayı planladığını öne sürdü. Türk basınında son günlerde çıkan bazı haberlerde, Volkswagen yetkililerinin resmî açıklamayı 2019 sona ermeden yapmayı planladıkları öne sürülmüştü. Geçen Eylül ayında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askerî harekâtı sebebiyle kurulacak yeni fabrikayla ilgili kararını erteleyen Volkswagen, bu kararı “şartların kestirilememesi ve imaj kaybı” sebepleriyle gerekçelendirdi. Ancak şirket yetkilileri yatırım planının sadece askıya alındığını ve birkaç kez yeni yer arayışında olmadıklarını da açıkladı.

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