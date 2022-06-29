Yabancılar 64.512 mesken satın almış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yabancıların geçen yıl ülkemizde 64 bin 512 adet mesken, dükkân ve ofis satın aldığını açıkladı.

Bakan Kurum, yabancıların geçen yıl ülkemizde edindiği arazi, arsa ve tarla sayısının ise 4089 olduğunu bildirdi. Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre ülkemizde en çok mesken ve dükkân satın alan yabancıların uyrukları sırasıyla Irak, İran, Rusya ve Afganistan; en çok tarla ve arsa alanlar ise Almanya, Irak, Afganistan ve İran oldu.

Ülkemizde adı çok bilinmeyen Aruba ülkesinden gelip 8 ayrı arazi ve 56 mesken satın alanın olduğu listede ülkemizde arazi ve mesken alan yabancı uyruklulara bakıldığında; Bermuda vatandaşları 33 ayrı arsa ve 120 mesken, Eritre vatandaşları 74 mesken, Ruanda’dan 8 kişi ülkemizden mülk edindiği, Vanuatu ülkesinden de 1 arazi 34 mesken alan kişi olduğu, Cibuti ülkesinden 1 arazi ve 55 mesken alan kişi ve Burkina Faso ülkesinden mülk sahibi olan 1 kişinin listede yer bulduğu Bakanın verdiği bilgide yer alıyor.

Ankara - Recep Gören