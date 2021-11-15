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16 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Yabancılar gayrimenkul piyasasını ele geçiriyor

15 Kasım 2021, Pazartesi 23:36
Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Dolar ilk kez 10 lirayı gördü. Dövizdeki yükselişin devam etmesi sebebiyle gayrimenkul piyasasında yabancıların hakimiyetini artacak.

Son dönemde TL’nin değer kaybetmesiyle yabancıların Türkiye’ye büyük ilgi gösterdiğini belirten Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, “TL değer kaybettikçe yabancılar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Öte yandan yerli yatırımcılar ise gayrimenkul almakta zorlanıyor. Bu trend devam ederse gayrimenkulde yabancıların hâkim olduğu bir piyasa olacak” dedi. Yabancılara konut satışında Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 olduğunu aktaran Özsan, “Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi. Bu oranların önümüzdeki aylarda artarak devam edeceğini bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da küçük ülkeler oluşuyor

İstanbul’da sadece yabancıların yaşadığı siteler olduğuna dikkat çeken Özsan, “Beylikdüzü, E- senyurt, Bahçeşehir gibi bölge-lerdeki bazı sitelerde tamamen yabancılara yönelik satış yapılıyor. Adeta İstanbul içinde küçük ülkeler oluşuyor. Bunlara izin ve- rilmemeli, yabancıya satışta site toplamına göre yüzde 5-10 oranında kısıtlama getirilmeli.  

İstanbul - Musa Aydın

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