Yabancılar, “Öğrenci Evine” çıkacak

Türkiye’de bir ilke öncülük ederek gayrimenkul sektörünü yatırım amaçlı öğrenci evi projesi “Univa” ile tanıştıran Erkanlı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, 2021 yılına kadar bütün dünya genelinde öğrenci nüfusunda yaşanacak artışın Türkiye’deki yatırımları doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Öğrenci evi projelerinin odağının Türkiye olacağını söyleyen Erkanlı, “Türkiye’de her yıl 400 bini aşkın öğrenci, yükseköğrenim hayatına adım atıyor. Buna karşın Türkiye’deki yurtların yatak talebini karşılama oranı ise yalnızca yüzde 25 civarında. UNESCO verilerine göre Türkiye, yurtdışından gelen öğrenci sayısında dünya sıralamasında ikinci ülke konumunda. Rakamlar öğrenci evi projelerini hayata geçirenlerle, bu alanda yatırım yapanların geleceğin kazananları olacağını açıkça gösteriyor” dedi.

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