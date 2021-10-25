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26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Yakıt maliyetlerini indirdi yılın girişimcisi seçildi

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:00
MediaMarkt Türkiye tarafından 4 yıl önce başlatılan MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu.

22 Ekim tarihinde düzenlenen Challenge Day’de finale kalan 11 girişimci arasından yeni nesil rota optimizasyonu çözümü sunan ve yakıt maliyetlerini yüzde 20’ye yakın azaltan Optiyol birinci oldu. 46 ülkeden başvuru alan yarışmada ikinciliği MoEngage ve üçüncülüğü ise Qumpara aldı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım “Projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz. Geçmiş yılların bazı başarılı girişimcileriyle çalışmalarımızı çoktan hayata geçirdik, bazılarıyla da çalışmalarımız sürüyor. Başta Optiyol, MoEngage ve Qumpara başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi kutlarım” diye konuştu.

Kazanan girişimci Optiyol oldu

Ön elemeyi geçen 11 girişimcinin uzman jüriye sunumlarını yaptığı “Challenge Day”de kazanan girişimci Optiyol oldu. Satış sonrası teknolojiler kategorisinde başvuru yapan, Tuba Yılmaz Gözbaşı ve Uzan Gözbaşı’nın kuruculuğunu üstlendiği Optiyol, perakende ve nakliye firmalarının yakıt ve lojistik maliyetlerini düşürmek için bir algoritma oluşturdu. Yeni nesil rota çözümü olarak da tabir edilen bir B2B uygulaması hazırlayan Optiyol, yakıt maliyetlerinde yüzde 15 – 20 ve sefer sayılarında yüzde 5 – 10 oranlarında azaltırken, zamanında teslimat oranlarında ise yüzde 30’a varan gelişmeler sağlıyor.

İstanbul - Aslan Özdemir

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