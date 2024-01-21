Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

Yap-İşlet-Devret modelli otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 16 yılda 1,2 milyar TL harcandı. Karayolları’nın bu projeler için 2024’te harcamayı öngördüğü para ise 272,3 milyon TL. AKP iktidarında, “Yakın sermaye gruplarını fonlama aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kasasında delik açtı.

Müdürlüğün 2007 ve 2023 yıllarını da kapsayan 16 yılda YİD modelli projelerin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için ödediği para dudak uçuklattı. BirGün’ün haberine göre, AKP döneminde en çok tercih edilen inşa modeli olan ve kamuya zararı her geçen gün artan YİD modelli otoyollar ile diğer otoyolları için KGM’nin harcadığı para 1 milyar TL’yi aştı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı yatırımları için öngörülen ödenekler paylaşıldı. En dikkat çeken kalemlerden biri, “Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinin Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri” oldu. Müdürlük, yalnızca bu kaleme yönelik 2007-2026 döneminde 1 milyar 888 milyon 20 bin 601 TL’lik harcama öngördü. Haber Merkezi

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