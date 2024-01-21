"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

21 Ocak 2024, Pazar 19:55
Yap-İşlet-Devret modelli otoyol projelerinin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için 16 yılda 1,2 milyar TL harcandı. Karayolları’nın bu projeler için 2024’te harcamayı öngördüğü para ise 272,3 milyon TL. AKP iktidarında, “Yakın sermaye gruplarını fonlama aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modelli projeler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kasasında delik açtı.

Müdürlüğün 2007 ve 2023 yıllarını da kapsayan 16 yılda YİD modelli projelerin müşavirlik ve kontrollük hizmetleri için ödediği para dudak uçuklattı. BirGün’ün haberine göre, AKP döneminde en çok tercih edilen inşa modeli olan ve kamuya zararı her geçen gün artan YİD modelli otoyollar ile diğer otoyolları için KGM’nin harcadığı para 1 milyar TL’yi aştı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı yatırımları için öngörülen ödenekler paylaşıldı. En dikkat çeken kalemlerden biri, “Yap-İşlet-Devret ve Diğer Otoyol Projelerinin Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri” oldu. Müdürlük, yalnızca bu kaleme yönelik 2007-2026 döneminde 1 milyar 888 milyon 20 bin 601 TL’lik harcama öngördü. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir nevi darbe girişimi

    Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

    Yap-İşlet-Devret bütçeyi bitirdi

    ABD, Filistin’i tanısın

    Çocuklar ucuz işgücü oldu

    Geç saatte yemek kalbe zararlı

    Dünya genelinde tütün kullanımı azalıyor

    Sarayın günlük masrafı, 3 bin 500 emeklinin maaşına denk

    Gaziantep’te 56 bin kişi konteynerde yaşıyor

    Bir kuşak çocuğu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

    Savaş şartlarında dünyaya geldiler - ‘Akıl almaz zorluklar’

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

    Bir tas yemeğe muhtaçlar - "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz"

    Kaynama noktasında - Batı Şeria da feci bir acı ve ızdırap döngüsü içerisinde

    Meksika ve Şili de İsrail’i şikayet etti

    Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmeli

    Dünya ekonomisi tartışılıyor... Süper zenginler: Bizden daha çok vergi alın

    Akraba kayırmacılığı bir tür yolsuzluktur

    Çiğ süt üreticide 13.5, markette 36 lira

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik hastalığı kör ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dişini sık ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlardan başka ne kazandınız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın dijital Külliyatı hizmetinizde
    M. Said ZEKİ

    Pierre Loti’de bir kahve içimi...
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bugün Pazartesi vatan hainliği günü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Enes Uyar

    Urfa ve Bediüzzaman Said Nursi
    Mehmet KARA

    Köprü üstünde protesto

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.