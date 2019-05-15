Yaş meyve sebze ihracatında Rusya birinci

Türkiye'den Rusya'ya ocak-nisan döneminde 184 milyon 157 bin 451 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den ocak-nisan 2019'da, 118 ülkeye 1 milyon 135 bin ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığı, 622 milyon 463 bin 509 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden bu dönemde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya Federasyonu 184 milyon 157 bin 451 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 61 milyon 868 bin 302 dolarla Irak ve 60 milyon 57 bin 582 dolarla Romanya takip etti.

Diğer taraftan 2019 yılı ilk 4 ayında Doğu Karadeniz'den de 36 ülkeye, 86 bin 288 tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek 48 milyon 784 bin 373 dolar döviz girdisi sağlandı.

Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatında 37 milyon 347 bin 183 dolarla Rusya birinci, 4 milyon 665 bin 244 dolarla Gürcistan ikinci, 1 milyon 91 bin 248 dolarla Irak üçüncü sırada yer aldı.

"Rusya'ya yönelik ihracatın üst sıralara çıkması gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatının öncelikli pazarının Rusya olduğunu söyledi.

Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatında sürekli ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, Rusya'nın söz konusu ihracattaki payının son 3 yıldır yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli düştüğünü, bu sorunların çözümü halinde ve karşılaşılan tarife dışı engellerin kaldırılması ile Rusya Federasyonu'na ihracatın artıracağına inandıklarını ifade etti.

Kalyoncu, Rusya'ya yönelik ihracatın daha da üst sıralara çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Yaş meyve sebze ihracatında 2019 yılını çok daha iyi rakamlarla tamamlamak istiyoruz. Bu kapsamda da öncelikli pazarımız olan Rusya'ya yönelik ihracatımızı giderek daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.