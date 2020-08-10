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10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yaş meyve ve sebze ihracatı arttı

10 Ağustos 2020, Pazartesi 12:29
Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artarak 185,9 milyon dolara ulaştı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve sebze sektörünün ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ocak-temmuz arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini ifade eden Sin, bu yılın 7 ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ise yüzde 18 artışla 554,7 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını kaydetti.

Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi yaşandığını aktaran Sin, "Temmuzda 181 bin 681 ton ürünü ihracat pazarlarına ulaştıran sektörümüz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41 artarak Türkiye'ye 185,9 milyon dolar gelir sağladı. Birliğimiz ise ise 62,9 ton ürün ihraç ederek 44,2 milyon dolar gelir elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, temmuzda en çok kiraz ve vişne ihraç ettiklerini belirterek, "Temmuzda 158,7 milyon dolarlık meyve, 20,6 milyon dolarlık sebze ihracatı gerçekleştirdik. En çok ihraç ettiğimiz ürün yüzde 42 artış ve 77,5 milyon dolarla kiraz-vişne oldu. Yüzde 83 artış ve 28,3 milyon dolarla şeftali ikinci, yüzde 112 artış ve 18,8 milyon dolarla kayısı üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarlarını Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu vurgulayan Sin, temmuzda en fazla ihracatı Rusya'ya yaptıklarını bildirdi.

Rusya'ya 67 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:

"Yüzde 52'lik artış yakaladığımız Rusya'nın ardından 44,7 milyon dolarla Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'ya yönelik ihracatımızda ise yüzde 41'lik artış elde ettik. Üçüncü sıradaki Irak'a ise yüzde 119'luk artışla 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda ihracat performansında en fazla artış kaydettiğimiz ülke yüzde 3 bin 167 artış ve 2,1 milyon dolarla İspanya oldu. Bu ülkeyi yüzde 274 artış ve 1,9 milyon dolarla Fransa, yüzde 196 artış ve 3,1 milyon dolarla Hong Kong takip etti."

Etiketler: yaş meyve, sebze, ihracat
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