Yeni sistem doları uçurdu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmî olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde dolar 4,5 lira euro ise 5,3 lira civarında işlem görüyordu.

1 Haziran 2021’i dolar 8,51 lira düzeyinde kapatırken euro da günü 10,38 liradan tamamladı. Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında ise dolar 8,8 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı, euro da 10,7 liranın üzerini gördü. Gün içerisinde ise hem dolar hem euro biraz gerilese de yüksek seyrini sürdürdü. Yüksek faize karşı olduğunu sık sık tekrar eden Erdoğan 2 yıl 10 aylık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde 4 merkez bankası başkanı ile çalıştı.2018 Temmuz ve Ağustosunda yüzde 18 düzeyinde olan gösterge faiz oranları kur şokunu dengelemek için sert bir şekilde yüzde 24’e yükseltildi.

TEKRAR YÜKSELİŞTE

Euronews Tğrkçe’nin haberine göre , Temmuz Ağustos sonrasında kademeli olarak azaltılan gösterge faiz oranı 2020 Mayısında yüzde 8,25’e kadar geriledi. Ağustos ayından itibaren ise faizler yine sert bir şekilde yükseldi ve son olarak yüzde 19 seviyesine kadar çıktı. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlangıcında yüzde 18 olan faizler günümüz itibari ile yüzde 19 düzeyinde. Enflasyon tarafında da benzer bir seyir söz konusu. 2018 Ağustosundan sonra hızla yükselen enf- lasyon 2019 Ekim ayına kadar geriledikten sonra tekrar yükseliş trendine girdi ve Nisan ayı itibariyle yüzde 17’nin üzerine çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başlangıcında enflasyon yüzde 15,85 seviyesindeydi.