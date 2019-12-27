Yerli otomobil heyecanı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin Otomobili "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında tanıtıldı

TOGG, 'Türkiye'nin Otomobili'ni tanıttı

Bu sektördeki ihracatın 32 milyar dolara ulaştığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızdan uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık, girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kurdu. Kendilerine şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Sadece işine odaklanmış profesyonel bir ekip kurup çalışmalarını bugünlere getirdiler. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı, evinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor ki CEO'muz böyle bir arkadaşımız. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum."

"Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte sessiz ama derinden gidildiğini ifade ederek, "İşte bugün ön gösterim araçlarını tam da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz." dedi.

"Yerli otomobil fabrikası Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde yapılacağını belirtti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. (Yerli otomobil) Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz."

"2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız."

"Şahsım adına ilk ön siparişi buradan veriyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir.

Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak. Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır."

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Yerli otomobil heyecanı

Yerli otomobil üretim tesisinin Bursa’da kurulacağına ilişkin karar, kentte sevinçle karşılandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin yerli otomobil hayalinin Bursa’da gerçekleşecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan yerli otomobil üretim tesisinin Bursa’da kurulacağına ilişkin karar, şehirde sevinçle karşılandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli otomobil hayalinin Bursa’da gerçekleşecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı. Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Burkay, şehrin otomobil sektöründe sahip olduğu üretim yeteneği, yetişmiş insan kaynağı ve lojistik imkânlarıyla bu tarihî sorumluluğu lâyıkıyla yerine getireceğini söyledi. Burkay, Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve makro yatırımları şehre kazandırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların, yerli otomobil için de güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Yarım asırlık üretim tecrübesiyle otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezleri arasında yer almaya devam edecek. Ortaya çıkacak bu potansiyel ile birlikte katlanacak ihracat performansımız sayesinde Bursa’nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenmiş olacak.”

Sahip çıkacağız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul iş alemi olarak yüzde 100 elektrikli yerli otomobile sahip çıkacağız. Gururluyuz. Türkiye’nin Otomobili’nden bütün Türkiye’nin iyi elektrik alacağına eminim. Şimdi önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir yol var.” dedi. Avdagiç ayrıca, “Türkiye’nin Otomobili, otomotiv endüstrisinin radikal dönüşümünde küresel sahnede başrol oynayacak. İTO, Türkiye’nin Otomobili’nin taşıdığı misyonun ve oluşturacağı katma değerin en büyük destekçisi. Dünyanın iki otomobil devinin bu yıl açıkladığı ‘hibrit motorla hiç uğraşmadan doğrudan elektrikli araç üretme’ yaklaşımını, Türk ekibi iki yıl önce ortaya koydu. Bu da bizim yüzde 100 elektrikli araç yaparak süreci doğru okuduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı. İstanbul - aa

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Yerli otomobil ile ilgili bazı bilgiler

- Yatırımın süresi başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi

- Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olarak açıklandı

- Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak

- Üretim tesisinde 300’ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek

- Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak

- Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.