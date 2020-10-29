‘Yeşil Yakalı’lar işsiz kalmaz

On yıl önce dünya insan kaynakları literatürüne giren “yeşil yakalı” tanımlaması; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında üretim, montaj ve bakım süreçlerinde görev alan çalışanları kapsıyor.

2019 yılı sonunda dünya üzerinde sayıları 11 mil- yona ulaşan yeşil yakalı çalışanların sayısı, 2030 yılında sadece ABD’de 40 milyona ulaşacak. Dünyada halen en hızlı büyüyen meslek grupları arasında ilk iki sırayı güneş ve rüzgâr enerjisi teknisyenliği alıyor. Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillendirmek isteyen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan Windbaba, Türkiye’nin bu alanda yaşadığı teknik eğitim eksikliğinin giderilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, American Solar Energy Society’nin verilerine göre, 2030 yılında sadece ABD’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde 40 milyon kişinin çalışmasının öngörüldüğünü belirterek, Türkiye’nin ara işgücünün eğitimine önem vermesi gerektiğini vurguladı. İstanbul - Aslan Özdemir

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