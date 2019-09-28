"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yılda 214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

28 Eylül 2019, Cumartesi 11:31
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira." dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi.

Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarının 26 milyon ton olduğunu bunun karşılığının ise 214 milyar lira ettiğini belirten Akgül, "TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde." açıklamasında bulundu.

Bu miktarın Türkiye'nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla olduğunun altını çizen Akgül, Türkiye'de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf edildiğine vurgu yaptı.

Akgül, Türkiye'nin dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da, su rezervleri bakımından, alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Türkiye'de su kaynaklarının verimli kullanımındaki politikaların yetersizliği, geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Bir insanın biyolojik ve yaşamsal asgari su tüketimi 25 litredir. Ancak, çağdaş yaşamın bir günlük ortalama su tüketim standardı 150 litre olarak kabul edilmektedir. Dünya ülkelerinde değişken olan bu miktar, Türkiye'de ise, kişi başına günlük 217 litredir." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin üç tarafı suyla çevrili bir ülke olsa da tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke sayılmadığını kaydeden Akgül, "Türkiye genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 kilometreküp olup, bu rakam dünya ortalamasının (800 kilometreküp) altında, ortalama 501 kilometreküptür." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: gıda, israf
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözler YEP ve bütçeye çevrilmiş durumda

    Trump için azil süreci kapsamında Pompeo'dan Ukrayna'yla ilgili belgeler istendi

    Bakan açıkladı: Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılacak

    Yılda 214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

    Nijerya'da işkence gören 400 çocuk kurtarıldı

    Artvin'de sel ve heyelan

    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Afganistan davasıyla ilgili karar

    Afganistan'da seçim günü iki bombalı saldırı

    'Müslümanlar hiçbir şey yapmasa dahi terörizmle suçlanıyor'

    Lavrov'dan 'güvenli bölge' açıklaması

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart

    Deprem anında yapılacaklar

    Hükümete Keşmir tepkisi

    Elektrik ve doğalgaza fazla ödedik

    'Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?'

    'Güvenli bölge konusunda tatmin olmadık'

    Rusya'dan ABD'ye sert tepki

    ABD 2020 göçmen kontenjanını 18 bine düşürdü

    Suriye'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uluslararası toplumu çağırmadan önce...
    Yasemin YAŞAR

    Kadın ne zaman güçlüdür?
    Ahmet BATTAL

    Çok hakaret edilen olmak
    Genel

    Yargı reformu için anayasa değişikliği şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz, emir tahtında depreniyor
    Cevher İLHAN

    “Deprem gerçeği” itirafı
    Genel

    20 yıldır değişen ne? Konuşan çok tedbir alan yok
    Cenk ÇALIK

    Bereketiyle gelen kediler
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazır mıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.